В Нигерии президент прокомментировал слухи о своей замене клоном

Информацию о том, что президента Бухари подменили двойником из Судана по имени Джубрил, распространяют некоторые его политические оппоненты.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он якобы умер и был заменен на клона. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 3 декабря,передает Корреспондент.

"Это реальный я, уверяю вас. Вскоре отпраздную свой 76-й день рождения", – сказал Бухари на конференции в Польше.

По его словам, многие надеялись, что он умер во время продолжительной болезни в 2017 году.

"Некоторые даже обратились к вице-президенту с просьбой рассмотреть их кандидатуру в качестве его заместителя, поскольку считали меня мертвым. Это смутило его, и, конечно, он посетил меня, когда я восстанавливался в Лондоне", – отметил Бухари и добавил, что распространители подобной информации – невежественные и нерелигиозные люди.

Таким образом президент Нигерии прокомментировал слухи, активно циркулирующие в соцсетях уже несколько месяцев. Информацию о том, что его подменили двойником из Судана по имени Джубрил, распространяют в том числе и некоторые из политических оппонентов Бухари. Никаких доказательств этим словам не предоставлялось, однако ролики с такими данными просмотрели тысячи раз.

Мохаммаду Бухари исполнится 76 лет 17 декабря. В феврале он намеревается пойти на очередные президентские выборы.

В 2017 году Бухари провел пять месяцев на лечении в Великобритании. Чем именно он болел, не сообщалось. За два года до этого представители оппозиции сообщили, что у главы государства рак простаты, однако он эту информацию опровергает.