Во время протестов в Париже повредили Триумфальную арку

Один из символов Парижа Триумфальная арка получила серьезные повреждения во время протестов движения "желтых жилетов, которые третьи выходные подряд протестуют против повышения цен на топливо.

Об этом заявил глава национального ведомства охраны памятников Филипп Белаваль накануне в воскресенье, 2 декабря.

По словам чиновника, группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения Триумфальной арки, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие кусочки гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити, передает Корреспондент.

"Возможные убытки я оцениваю в сотни тысяч, может быть даже в миллион евро", – заявил Белаваль.

Напомним, в выходные во Франции возобновились массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Столкновения на Елисейских полях продолжались с утра до поздней ночи. По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тысяч человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 – в Париже. Отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и витрин.

Демонстранты из движения "желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.