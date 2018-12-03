В США щенок нашел огромный зуб на заднем дворе

Кирк Лейсуэлл очень удивился, когда его пес начал рыть яму на заднем дворе их дома на острове Уидби (штат Вашингтон). Раньше его 8-месячный щенок Скаут не отличался любовью к подобным играм. В конце прогулки щенок принес домой нечто, напоминающее кость или камень. Кирк помыл находку. Оказалось, что Скаут нашел не просто кость, а очень большой зуб, сообщает Fox News.

Хозяин собаки отправил снимок зуба в музей естественной истории Бёрка. Ученые выяснили, что новая игрушка Скаута — это зуб мамонта, примерный возраст которого 13 000 лет. Специалисты отметили, что это далеко не первая находка, связанная с мамонтами. На территории штата Вашингтон обитала большая популяция этих животных, пишет Моя Планета.

Кирк планирует сохранить зуб для детей, а Скаут наверняка станет чаще играть в саду.