В Австралии нашли настоящего Пикачу

Недалеко от австралийского Мельбурна местные жители обнаружили животное, похожее на покемона Пикачу. Об этом рассказало издание The Age.

Животное отвезли в ветклинику в Мельбурне, где ветеринар распознал в нем кузу, или щеткохвостого поссума, который приобрел золотистый цвет вследствие нехватки меланина, вызванной генной мутацией, пишет Моя Планета.

Пикачу оказался пятимесячной девочкой, которая, скорее всего, отцепилась от материнской спины и чудом выжила в условиях дикой природы, где обладатель слишком яркой окраски становится легкой добычей хищников. Животное оказалось совершенно здоровым и вскоре отправится в заповедник.