В США в магазин "за покупками" пришли бобры

В США в один из супермаркетов пришли бобры, передает UPI.

Как отмечается, инцидент произошел рано утром в магазине в Массачусетсе. Два бобра вошли в помещение через раздвижные двери и стали осматриваться. При этом одно из животных самостоятельно вышло из магазина, а другому понадобилась помощь, передает Газета.ru.

Сотрудники магазина предположили, что бобры, живущие в расположенной недалеко реке, зашли в магазин в поисках еды.