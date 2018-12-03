Название миссии OSIRIS-REx — сокращение от Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer. Эти слова не случайно складываются в имя египетского бога Осириса. В мифах Осирис умирал и воскресал, оборачиваясь птицей Бенну, от которой получил имя изучаемый астероид,передает Тасс.

Созданный компанией Lockheed Martin аппарат был запущен с мыса Канаверал в сентябре 2016 года. Покружив вокруг Солнца, OSIRIS-REx приблизился к астероиду, вращающемуся по вытянутой орбите между Землей и Марсом. Впереди — полтора года исследований. Камеры и лазерные дальномеры составят подробную трехмерную карту Бенну, а спектрометры определят состав поверхности астероида. Эта информация пригодится при выборе места посадки или, точнее, касания, во время которой будет взят грунт для доставки на нашу планету.

Расчеты показывают, что с вероятностью 1/4000 во второй половине XXII столетия Бенну может упасть на Землю. Падение полукилометрового астероида приведет ко взрыву мощностью более 1 тыс. мегатонн в тротиловом эквиваленте — в десятки раз сильнее самой большой термоядерной бомбы в истории. Посмотреть на один из самых опасных объектов Солнечной системы стоит хотя бы ради того, чтобы найти способ от него защититься.

Предсказать последствия падения астероида сложно, потому что неизвестно, под каким углом Бенну может войти в атмосферу и куда упадет. Специальный калькулятор позволяет рассчитать три сценария.