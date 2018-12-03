С начала текущего года в госбюджет поступило более 33,1 млрд леев

Более 33,1 млрд. леев поступило в национальный госбюджет за 11 месяцев текущего года, что на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Государственной налоговой службы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления в казну страны выросли на 4 млрд. леев, передает Молдпрес.

По данным, доходы госбюджета составили 14,7 миллиардов леев, что на 1,99 млрд. леев (15,6%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Доходы местных бюджетов составили 3,4 млрд. леев, на 352,0 млн. леев (11,4%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, в бюджет государственного социального страхования поступило около 11,4 млрд. леев, что на 1,2 млрд. леев (12,1%) больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Кроме того, в фонды обязательного медицинского страхования собралось 3,6 млрд. леев, что на 445,2 млн. леев больше по сравнению с 11 месяцами прошлого года (+ 14,1%).