"Я за цензуру": Боярский выступил за возвращение худсоветов

Народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский считает необходимым вернуть систему худсоветов, которые могли бы заняться объективной оценкой достоинств произведений кино и театра.

"Я за цензуру в этой области. Мне кажется, что распущенность художественная не на пользу государства. Должны быть компетентные и толковые люди, которые смогут решить проблемы, не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника", — сказал Боярский,сообщает ВЕСТИ.

По его словам, в составе таких худсоветов должны быть именитые актеры театра и кино, такие как Инна Чурикова, Алиса Фрейндлих и другие.