Жильцы дома на Рышкановке, где произошел взрыв, смогут вернуться в свои квартиры уже на следующей неделе

На следующей неделе жильцы пострадавшего от взрыва дома на Московском проспекте смогут вернуться в свои квартиры. Такие заверения дает заместитель столичного мэра Нистор Грозаву.

«Завершены все основные работы по укреплению. Завтра начнут ремонт в пострадавших квартирах. Установлены почти все окна. Последнюю наружную стену восстановили. Тепло подается по всем внешним вертикалям. Сегодня пустя отопление по трубам, которые идут посередине дома», - сказал вице-мэр столицы Нистор Грозаву. По словам Грозаву, на этой неделе покроют гипсокартоном и оштукатурят стены в общих коридорах. Водоснабжение и канализация уже работают, завтра восстановят электроснабжение. Когда в свои жилища смогут вернуться жилцы разрушенных взрывом квартир, не сообщается. Напомнил, что взрыв газового баллона прогремел в столичной высотке а Рышкановке в начале октября. В результате погибли пять человек, в том числе четырехлетний ребенок.

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