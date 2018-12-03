Россия запустила ракету Союз с экипажем для МКС

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала российская ракета-носитель Союз-ФГ с космическим пилотируемым кораблем Союз МС-11, на котором находится экипаж для Международной космической станции. Об этом сообщает Роскосмос в понедельник, 3 декабря.

В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвертым, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, которые отправились в космос впервые, передает Корреспондент.

Стыковка корабля Союз МС-11 запланирована на на сегодня в 19:36 по Молдове.

Напомним, 11 октября Россия не смогла запустить ракету Союз с экипажем для МКС.На борту находились космического корабля в момент аварии находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились в спускаемом аппарате и не пострадали.