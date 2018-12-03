В Одесской области школьница отравилась неизвестным веществом

В городе Белгород-Днестровский 15-летняя школьница попала в больницу без сознания с отравлением неясной этиологии. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в понедельник, 3 декабря.

Предварительно установлено, что во время школьной перемены девушка выпила половину какой-то таблетки, которую ей дала одноклассница. Через некоторое время школьнице стало плохо, после чего она выпила несколько таблеток обезболивающего. А когда после очередного урока зашла в аптеку, то потеряла сознание и была доставлена в больницу, пишет Корреспондент.

Правоохранители изъяли остаток неизвестной таблетки и направили его на экспертизу. По результатам исследования будет принято решение в рамках действующего законодательства.