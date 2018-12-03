Один погиб и 40 пострадали. В США разбился автобус с детской футбольной командой

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП в американском Арканзасе, один ребенок погиб, несколько десятков человек пострадали, сообщила полиция штата.

"Не менее 40 человек, большая часть из них дети, были ранены", — говорится в заявлении.

Автобус следовал из Техаса в город Мемфис (штат Теннесси), он вылетел с трассы и перевернулся. Полицейские допрашивают водителя, передает РИА Новости.