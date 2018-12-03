Мэрия Парижа оценивает сумму ущерба от беспорядков, произошедших в субботу на акции протеста "желтых жилетов" во французской столице, в 3-4 миллиона евро.
"Согласно мэрии Парижа, счет составит от 3 до 4 миллионов евро", — сообщается на сайте телеканала,передает РИА Новости.
Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушением магазинов и банков. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны более 400 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика. Президент Франции Эммануэль Макрон жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.
Мэр Парижа Анн Идальго призвала к большей координации между столичными властями и МВД страны для предотвращения беспорядков.
"Конструктивная беседа сегодня утром с (премьер-министром Франции) Эдуаром Филиппом. Я, в частности, призвала к большей координации между министерством внутренних дел и избранными должностными лицами Парижа: необходимо максимально предотвращать насилие и разрушения", — написала на своей странице в Twitter Идальго в понедельник.
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