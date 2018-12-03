Нидерландский суд отказал 69-летнему предпринимателю и мотивационном тренеру Эмилю Рательбанду, который требовал разрешить ему изменить свою дату рождения.
Эмиль Рательбанд хотел изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года. Он считает, что если трансгендерам разрешено указывать другой пол, то он имеет право указывать другой возраст. Мужчина утверждал, что чувствует себя дискриминированным из-за возраста. Более того, это влияет на его шансы трудоустройства и успех в приложении для знакомств Tinder,передает 24 Канал.
"Когда мне 69 лет, я ограничен. Если мне 49, я могу купить новый дом, поехать на другом автомобиле. Я могу еще больше работать... Когда я на Tinder указываю, что мне 69, я не получаю ответа",-заявил Эмиль Рательбанд.
Эмиль Рательбанд хотел изменить свою дату рождения, но суд ему отказал . Суд обосновал свое решение тем, что в Голландии права и обязанности граждан наступают в определенном возрасте. По словам судей, если ходатайство Рательбанда удовлетворить все эти требования потеряют всякий смысл.
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ТЕЛЕЦ
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СКОРПИОН
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ВОДОЛЕЙ
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
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