В Нидерландах мужчина пытался "омолодить" себя на 20 лет необычным способом

Нидерландский суд отказал 69-летнему предпринимателю и мотивационном тренеру Эмилю Рательбанду, который требовал разрешить ему изменить свою дату рождения.

Эмиль Рательбанд хотел изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года. Он считает, что если трансгендерам разрешено указывать другой пол, то он имеет право указывать другой возраст. Мужчина утверждал, что чувствует себя дискриминированным из-за возраста. Более того, это влияет на его шансы трудоустройства и успех в приложении для знакомств Tinder,передает 24 Канал.

"Когда мне 69 лет, я ограничен. Если мне 49, я могу купить новый дом, поехать на другом автомобиле. Я могу еще больше работать... Когда я на Tinder указываю, что мне 69, я не получаю ответа",-заявил Эмиль Рательбанд.

Эмиль Рательбанд хотел изменить свою дату рождения, но суд ему отказал . Суд обосновал свое решение тем, что в Голландии права и обязанности граждан наступают в определенном возрасте. По словам судей, если ходатайство Рательбанда удовлетворить все эти требования потеряют всякий смысл.



