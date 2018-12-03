Мобильные телефоны в семь раз грязнее, чем стульчики унитазов, как показало новое исследование. При этом защитные чехлы для телефонов только усугубляют положение.
Особенно много болезнетворных микроорганизмов на разного рода чехлах для смартфонов из искусственной кожи и пластика, передает MedikForum.
Исследования с участием работников офисов показало, что 40% из них отправляются в туалет со смартфонами в руках. Именно поэтому ученые взяли образцы поверхности смартфонов и с помощью специальных микроскопов с особым свечением установили уровень и разнообразие микробов, населяющих устройства, пишет УНИАН.
Для сравнения были проведены аналогичные замеры со стульчаками унитазов, где также проживает очень много бактерий. Исследователи из Университета Абердина обнаружили на смартфонах множество самых разнообразных патогенов.
Хорошая новость заключается в том, что в отличие от стульчаков в публичных туалетах, на смартфонах проживают наши собственные бактерии. Из-за этого вероятность подцепить какую-нибудь заразу намного ниже.
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