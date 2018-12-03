Милый снимок маленькой девочки показал ее смертельную болезнь

Отец смертельно больного ребенка запечатлел на фотографии симптом заболевания, не зная об этом. Историю снимка и болезни рассказали родители девочки изданию Daily Mail.

В конце 2016 года года Дейв Флетчер (Dave Fletcher) из деревни Клейнс, графство Вустер, отправился с дочерью Иззи (Izzy), которой почти исполнилось два года, на прогулку. Он посадил девочку на качели, пару раз толкнул их, и ребенок заснул. Отец умилился и сфотографировал дочь. Спустя всего несколько недель он и его жена Вики (Vicky) узнали, что повышенная утомляемость была одним из симптомов лейкемии, которой страдала девочка, пишет lenta.ru.

«Она всегда была уставшей, периодически болела простудой, а на ее ногах вечно появлялись синяки. Но мы списывали это на падения, которые так часто бывают у детей, а простуды нас не сильно тревожили», — рассказал Флетчер. Родители отвезли ребенка к врачу лишь в январе 2017 года, когда на ноге девочки появилась сыпь. Врачи посоветовали им прийти через несколько дней на анализ крови, если высыпания не пройдут, а если состояние ухудшится — ехать в больницу.

Наутро у девочки поднялась температура, а сыпь появилась по всему телу. В тот же день доктора диагностировали у нее лейкемию, а со следующей недели начали химиотерапию. Свой второй день рождения Иззи отмечала в больнице. Родители сильно переживали за ее жизнь: пять лет назад один из родственников девочки умер от лейкемии.

За год ребенок получил 570 доз препарата для химиотерапии для уничтожения больных клеток. Теперь же врачи перевели ее на режим поддерживающей терапии, чтобы предотвратить возвращение болезни. По словам докторов, ребенок относительно легко перенес лечение, к тому же ей повезло, что болезнь была диагностирована на ранней стадии.