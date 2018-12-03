В Марселе после демонстрации "желтых жилетов" погибла женщина

Восьмидесятилетняя женщина погибла во французском городе Марселе после того, как во время демонстрации "желтых жилетов", ей в лицо попала граната со слезоточивым газом, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Отмечается, что жительница Марселя скончалась в воскресенье. Она находилась у себя в квартире и закрывала ставни, когда ее задело гранатой. После этого ее госпитализировали, и она скончалась в операционной. Прокурор Марселя Ксавье Тарабо уточнил, что женщина скончалась от "операционного шока".

Субботняя акция протеста "желтых жилетов" сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу в субботу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика, отмечает РИА Новости.