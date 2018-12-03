Известные покеристы заключили необычное пари на $100 000

Американец Ричи Алати должен месяц просидеть в тёмной ванной комнате за солидное вознаграждение. Австралиец Рори Янг уверен, что это невозможно.

Пари между покеристами — вещь обыденная. Частенько игрокам недостаточно страстей за столами, и они придумывают самые необычные способы пощекотать друг другу нервы. Причём ставки в таких спорах бывают очень высоки,передает Корреспондент.

Так на днях известные игроки — американец Ричи Алати и австралиец Рори Янг — поспорили на $100,000. Суть пари такова: в течение 30 дней Алати имеет право находиться только в ванной с выключенным светом. «Никакой электроники, никаких гаджетов. Только полная темнота», — говорит Янг. По его словам, еду американцу будут приносить каждый день, но в разное время, чтобы он не мог понять, какой сейчас день. Из удобств у Ричи будет только кровать.

Кроме того, из тёмной ванной комнаты будет идти стрим для друзей и семьи Алати, чтобы те видели, что с Ричи всё в порядке. Наблюдать за происходящим в режиме реального времени будет и Янг. Так что махинации исключены.

Интересно, что ранее, по слухам, подобный вызов должен был принять известный американский покерист Хак Сид. Но он хотел ужесточить условия — продержаться 21 день без света, без еды и без кровати. За такое испытание Сид хотел получить миллион долларов.

По словам Алати, он легко справится с заданием, а лишние $100,000 ему точно не помешают. Кстати, по данным HendonMob, Ричи за карьеру заработал чуть больше $330,000. Причём последний крупный успех был у него совсем недавно. На Багамах Алати занял третье место в сайд-ивенте за $1,100 и пополнил свой счёт на $75,000. Что касается покерных достижений Янга, то у него более полумиллиона призовых в живых турнирах.