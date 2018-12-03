В Гагаузии полуторагодовалый ребенок получил сильнейшие ожоги после того, как выпил средство для очистки труб

Полуторагодовалый ребенок из села Дезгинжа был госпитализирован после того, как выпил средство для очистки труб и канализации. Инцидент, который едва не привел к трагедии, произошел в селе Дезгинжа днем в пятницу, 30 ноября.

Ребенок в возрасте полутора лет по неизвестной причине выпил немного средства для очистки труб и канализации. "Скорая помощь" доставила малыша в реанимацию комратской районной больницы, сообщает gagauzinfo.md.



После того, как девочке оказали первую помощь, из Кишинева был вызван реанимобиль AviaSan, который перевез ребенка на лечение в столичный Центр матери и ребенка. Врачи диагностировали у девочки химический ожог рта, губ и щек.



Как рассказал заместитель директора комратской районной больницы Дмитрий Станилевич, в настоящее время состояние пострадавшего ребенка оценивается как средней степени тяжести, но "есть положительная динамика".

"О выписке пока речи не идет. Еще некоторое время ребенок будет находиться под наблюдением врачей. Все зависит от динамики лечения", - сказал врач.

В настоящее время ребенок находится в кишиневском Центре матери и ребенка.