Пользователь "ВКонтакте" получил два года колонии за экстремистские аудио

Чертановский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима 23-летнего уроженца Дагестана Рашида Гаджибагамаева за возбуждающие религиозную вражду аудиозаписи в социальной сети "ВКонтакте".

"Приговором суда Гаджибагамаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник,передает Interfax.

Процесс прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу Гаджибагамаеву была оставлена без изменения, уточнили в суде. При этом в срок наказания молодому человеку было зачтено время нахождения под стражей с конца июня из расчета - день в следственном изоляторе за полтора в колонии общего режима.

Согласно фабуле уголовного дела, в марте 2017 Гаджибагамаев, используя псевдоним, разместил "ВКонтакте" три аудиозаписи с речами лидеров запрещенного в России "Исламского государства", которые содержат признаки возбуждения религиозный вражды к лицам немусульманского вероисповедания.