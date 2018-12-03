Череп, найденный в лесу на Чеканах, принадлежал мужчине

Череп, найденный накануне в лесополосе на Чеканах, принадлежал мужчине. По предварительным данным, останки пролежали в лесу примерно 6-12 месяцев.

Человеческий череп обнаружил вчера утром житель Чекан Роман Думитреску, во время прогулки с собакой.

"Когда мы возвращались домой, собака что-то учуяла, и я последовал за ней. Собака остановилась где-то в этом районе, а чуть позже я увидел на земле человеческий череп и кости", - рассказал Роман Думитреску.

Прохожий немедленно вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия судмедэксперты, сделали предварительный анализ останков.

"Согласно предварительной экспертизе череп и кости принадлежали мужчине. Останки пролежали в лесу примерно от 6 до 12 месяцев. В результате проверки так же удалось найти фрагменты одежды, принадлежащие жертве", - рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Для выяснения всех подробностей дела необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу. Это может занять от 2 до 3 недель.

Столичная полиция ведет расследование.