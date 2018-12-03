Взрыв в доме на Московском проспекте произошел не из-за баллона

Взрыв на проспекте Московском, прогремевший 6 октября текущего года, произошел в результате утечки газа, а не баллона, как предполагалось изначально, а на плите.

Предполагается, что владелец квартиры, в которой произошел взрыв, по неосторожности оставил кран плиты открытым, что привело к накоплению газа в помещении, заявил глава Прокуратуры муниципия Кишинев Штефан Шаптефраць.

Прокуроры ждут завершения экспертизы, чтобы дать заключение по делу. Уголовное дело, скорее всего, будет прекращено в связи со смертью виновного, сообщает IPN.



Пять человек погибли в результате взрыва. Среди них и четырехлетний ребенок.