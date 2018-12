В Британии не будут финансировать фильмы про злодеев со шрамами на лице

Британский институт кино заявил, что более не планирует финансировать кино, где будут фигурировать персонажи-злодеи со шрамами на лице. Об этом сообщает издание Cinema Blend.

В организации заявили о том, что она таким образом планирует изменить отношение общества к людям со шрамами. Сама же инициатива — часть кампании под названием "Я не твой злодей" (I Am Not Your Villain). Акцию запустила организация Changing Faces, передает life.

Таким образом, теперь финансирование не получат фильмы, где есть злодеи вроде Дарта Вейдера или Фредди Крюгера.