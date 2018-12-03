Мечты о модельной карьере довели подростков-близняшек до реанимации

Ради карьеры моделей 14-летние сестры-близнецы из Липецкой области похудели до 36 и 40 килограммов и попали в больницу. Врачи уже больше месяца лечат их от тяжелой формы анорексии.

Девочки начали худеть после того, как в модельном агентстве одной из них сказали, что надо сбросить несколько килограммов и иметь очерченные скулы,передает Lenta.

В итоге вес подростков упал до критического уровня, их госпитализировали после одного из модных показов в Москве. Одна из сестер впала в кому, около месяца девочки пролежали в клинике в Липецке, после чего их перевели на лечение в столицу.