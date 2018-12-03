Молдавские грецкие орехи завоевывают европейский рынок

Ядра грецких орехов из Молдовы завоевывают европейский рынок. Спрос на них растет, а производство орехов становится стратегически важной отраслью. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, которая немало делает для устранения не тарифных экспортных барьеров, упрощения таможенных и налоговых процедур, а также поддержки экспортеров орехов.

"Мы попытались решить ряд аспектов, касающихся экспорта, а частности получения сертификата происхождения товара. Нам удалось добиться изменения внутреннего распоряжения Министерства финансов и согласия на декларирование под собственную ответственность, а позднее - изменений в Налоговый кодекс"

Решения еще требует проблема закупки орехов. Но Ассоциация уже прилагает усилия для упрощения экспорта, чтобы продавать орехи за рубеж могли все желающие.

Один из членов Ассоциации европейского бизнеса, пользующихся доверием и признанием клиентов, -

компания Monicol. Лидер ПДС Майя Санду обвинила ее в монополизации экспорта орехов, благодаря поддержке семьи премьера Павла Филипа. А построила политик свои обвинения на слухах, полученных в беседах с рыночными торговцами.

Глава кабмина все обвинения в свой адрес опроверг. В Ассоциация европейского бизнеса сообщила, что

Monicol в качестве ее участника активно поддерживала реформы, направленные на упрощение экспорта в страны ЕС, и входит в число добросовестных налогоплательщиков.

В Молдова насчитывается почти 30 компаний-экспортеров орехов. В этом году они продали за рубеж более десяти тысяч тонн продукции. Основными покупателями были Франция, Германия и Австрия.







