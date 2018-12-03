В Болгарии заключенные нашли крупный клад

В Болгариии заключенные в тюрьме города Плевна выкопали клад времен Османской империи во время сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает The History Blog.

Монеты находились в двух больших горшках и были спрятаны примерно в ХIX веке. В общей сложности обнаружено 7 046 монет весом более 8 килограмм, пишет Корреспондент.

В кладе находились преимущественно монеты акче – деньги в Османской империи до 1687 года. Монеты относятся к разным историческим эпохам и, вероятно, собирали их на протяжении многих лет.

"В то время за такую сумму денег можно было купить три дома в Эдирне, который считался главным городом в сегодняшней европейской Турции", – сказал археолог Владимир Найденов.

Монеты и горшки передали в Региональный исторический музей Плевена.