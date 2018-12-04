В Мюнхене украсили елку золотом на $2,6 млн

В немецком городе Мюнхен установили самую дорогую в Европе новогоднюю елку. Об этом сообщает Horloger на своей странице в Twitter.

Рождественский символ выполнили в виде прозрачной пирамиды с ячейками по всей поверхности. В эти ячейки поместили золотые монеты. Цена такой новогодней елки составила 2,6 миллиона долларов, пишет Корреспондент.

Всего на поверхность пирамиды поместили 2018 монет. Вес конструкции более 63 килограммов. Елка установлена в офисе компании по продаже драгоценных металлов Pro Aurum. Она же и создала необычную елку.