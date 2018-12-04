В Мексике самолет упал на жилой дом, есть погибшие

В мексиканском городе Кульякан легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает телеканал Televisa News.

По данным канала, погиб экипаж самолета, ранены женщина и несовершеннолетний.

В то же время глава гражданской защиты штата Синалоа Франсиско Вега рассказал, что спасатели устраняют разлив топлива. В связи с этим жителей восьми близлежащих домов эвакуировали, пишет Корреспондент.

По данным управления по вопросам транспорта и безопасности, у самолета был технический сбой. Аварийные службы работают на месте инцидента.

Известно, что самолет Cessna упал 3 декабря в 17:00 по местному времени (4 декабря 01:00 по Молдове).