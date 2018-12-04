Стал известен обладатель "Золотого мяча"

Журнал France Football вручил награду хорватскому игроку "Реала" Луке Модричу. Впервые за 11 лет без титула остались Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Второе место по итогам голосования журналистов занял Криштиану Роналду, третье — Антуан Гризманн. Судя по утечке результатов голосования, произошедшей за полтора часа до объявления, разрыв между хорватским капитаном и игроками "Ювентуса" и "Атлетико" большой, пишет life.

Трофей имени Раймона Копа как лучшему молодому футболисту получил Килиан Мбаппе, а первый "Золотой мяч" для женщин был вручён норвежке Аде Хёдегберг. Победители по очереди отметились танцем с диджеем Мартином Сольвейгом.

Во время церемонии французы успели попраздновать завоевание титула чемпионов мира в России. Лука Модрич, сидевший между Мбаппе и Гризманном, в этот момент чувствовал себя не совсем уютно.

Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лука Модрич

2. Криштиану Роналду

3. Антуан Гризманн

4. Килиан Мбаппе

5. Лионель Месси

6. Мохамед Салах

7. Рафаэль Варан

8. Эден Азар

9. Кеивн де Брёйне

10. Харри Кейн

Россиян в расширенном списке из 30 человек не было.

Награда вручается французским журналом France Football, в голосовании принимают участие журналисты со всего мира. Церемония проходила в Большом дворце Парижа.

Напомним, в этом году Лука Модрич получил награду лучшему игроку чемпионата мира, а также был удостоен звания "Игрок года ФИФА" — в этой номинации за лучшего голосуют капитаны и тренеры сборных, журналисты и болельщики.