Самым богатым блогером в мире оказался семилетний мальчик

Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером в мире стал автор канала Ryan ToysReview, семилетний мальчик по имени Райан. Он прославился обзорами детских игрушек. Рейтинг самых богатых представителей видеохостинга опубликовало издание Forbes.

В период с 1 июня 2017 года до начала лета 2018-го Райан заработал 22 миллиона долларов, согласно расчетам партнеров и рекламодателей. Всего на канал Ryan ToysReview подписано 17 миллионов человек, передает Lenta.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров занял младший брат Логана Пола по имени Джейк. За последний год он получил 21,5 миллиона долларов. Пользователи просмотрели его ролики более 3,5 миллиарда раз.

Сам Логан Пол за прошлый год заработал всего 14,5 миллиона долларов и попал на последнюю (десятую) строчку рейтинга. Это связано с тем, что администрация YouTube ограничила сотрудничество с ним после скандала, разразившегося после публикации видео с телом совершившего суицид человека. Канал Пола исключили из программы сотрудничества с крупными рекламодателями.

Самый популярный блогер в мире PewDiePie (Феликс Чельберг) получил 15,5 миллиона долларов и попал на восьмое место рейтинга.

Также в списке Forbes оказались такие известные на YouTube личности, как геймер DanTDM, визажист Jeffree Star и комментатор видеоигр Jacksepticeye.

Ранее Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, заявил, что блог T-Series скоро обгонит его по количеству подписчиков. Он объявил конкуренту войну и призвал своих последователей присоединиться к нему, чтобы образовать большую армию.