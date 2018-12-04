Пивной живот мужчины оказался опухолью весом 35 килограммов

Житель американского города Дауни, штат Калифорния, узнал, что причиной его избыточного веса была огромная злокачественная опухоль.

47-летний Эктор Эрнандез (Hector Hernandez) несколько лет не мог понять, почему набирает вес,передает Lenta.

Мужчина редко употреблял алкоголь, старался есть побольше овощей и делал физические упражнения, но его живот продолжал расти. "Я думал, что просто стал толстым", — объясняет он.

В 2016 году Эрнандез показался врачу, но тот счел, что пациент страдает от ожирения. Через год мужчина снова прошел медицинский осмотр. На этот раз его проверял специалист-онколог. Он обнаружил у Эрнандеза липосаркому, поразившую жировые клетки в забрюшинном пространстве.

Чтобы удалить опухоль весом 35 килограммов, понадобилась хирургическая операция, которая продолжалась шесть часов. Врачи рассчитывают на полное выздоровление пациента.

Липосаркома — одна из самых распространенных злокачественных опухолей мягких тканей. Как правило, она медленно растет, редко метастазирует и не причиняет больным беспокойства. Нередко ее не замечают, пока она не достигнет значительных размеров.