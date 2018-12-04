Гроб с телом Буша-старшего доставили в ротонду Капитолия

Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего доставили в ротонду Капитолия. Трансляцию ведут главные американские телеканалы.

На церемонии прощания присутствует также вице-президент США Майк Пенс.

Попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды, сообщает РИА Новости.

Ранее гроб с почестями проводили из Хьюстона (Техас), где последние годы жил экс-президент. Катафалк в сопровождении почетного эскорта прибыл на летное поле, где под звуки военного оркестра перед отправлением самолета был дан 21 залп из артиллерийских орудий в честь Буша-старшего. На церемонии присутствовали члены семьи Бушей, в том числе 43-й президент Джордж Буш-младший с супругой. Они прибыли в Вашингтон тем же самолетом.

Буш-старший скончался в ночь на субботу на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика Буша отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Он также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977) и 43-го вице-президента (1981-1989).









