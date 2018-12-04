Телеведущая изучила лица женщин и мужчин на обложках журналов и ужаснулась

Телеведущая Джеймила Джамиль (Jameela Jamil) сравнила фотографии мужчин и женщин на обложках глянцевых изданий и возмутилась тем, как часто последних ретушируют. В своем Twitter она заявила, что «улучшение» тел и лиц приводит к ненависти женщин к своей реальной внешности.

В качестве примера Джамиль привела обложки изданий Man's Journal, Tatler, InStyle и Time, на которых изображены известные мужчины и женщины в 50-летнем возрасте, сообщает Lenta.

"Посмотрите на эту разницу. Мужчины в возрасте сексуальны. Женщины в основном просто не должны иметь возраста. Мужчины могут праздновать неизбежное, мы должны бояться этого", — сказала она.