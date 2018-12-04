Телеведущая изучила лица женщин и мужчин на обложках журналов и ужаснулась
// фото: соцсети
10:35, 04 Dec 2018
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Телеведущая Джеймила Джамиль (Jameela Jamil) сравнила фотографии мужчин и женщин на обложках глянцевых изданий и возмутилась тем, как часто последних ретушируют. В своем Twitter она заявила, что «улучшение» тел и лиц приводит к ненависти женщин к своей реальной внешности.
В качестве примера Джамиль привела обложки изданий Man's Journal, Tatler, InStyle и Time, на которых изображены известные мужчины и женщины в 50-летнем возрасте, сообщает Lenta.
"Посмотрите на эту разницу. Мужчины в возрасте сексуальны. Женщины в основном просто не должны иметь возраста. Мужчины могут праздновать неизбежное, мы должны бояться этого", — сказала она.
Джамильдобавила, что желание "украсить" тело в графическом редакторе делает всех людей одинаковыми: молодыми и стройными. Это приводит к тому, что лишь один тип внешности считается в обществе "нормальным".
"Это плохо кончится", — сказала телеведущая. Ее публикация получила почти 35 тысяч лайков за несколько часов. Подписчики поддержали Джамиль и уточнили, что мужчины также стали бояться возраста из-за повсеместной ретуши.
Девушка под ником Duchess в качестве экспериментаотретушироваласнимок Джорджа Клуни. Комментаторы сошлись вомнении, что он "выглядит великолепно с морщинами". Женские же несовершенства они терпеть были не готовы.
Одна из комментаторов попросила Джамильучредитьжурнал, в котором бы были фотографии женщин с любыми "несовершенствами". Телеведущей эта идея понравилась.
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