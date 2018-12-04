В мексиканском штате Халиско застрелены шесть полицейских.Нападение произошло в муниципалитете Ла-Уэрта. По данным прокуратуры штата, в результате перестрелки были убиты шесть полицейских, еще один ранен.
Ла-Уэрта известен как территория картеля "Халиско-Новое поколение" (Jalisco New Generation Cartel) — одной из крупнейших преступных группировок Мексики. Однако, по словам пресс-секретаря прокуратуры Халиско, пока что не ясно, кто несет ответственность за убийства. На данный момент в районе нападения идет поисковая операция,передает Lenta.
Картель "Халиско-Новое поколение" действует с 2009 года. В 2015 году его члены атаковали военный вертолет во время неудачной попытки захватить лидера банды Немесио Осегера, бывшего полицейского, известного как "Эль Менчо". В результате восемь человек погибли. Позже было совершено нападение на патруль полиции, жертвами которого стали 15 полицейских, еще четыре были ранены.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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