Шесть полицейских убиты в Мексике

В мексиканском штате Халиско застрелены шесть полицейских.Нападение произошло в муниципалитете Ла-Уэрта. По данным прокуратуры штата, в результате перестрелки были убиты шесть полицейских, еще один ранен.

Ла-Уэрта известен как территория картеля "Халиско-Новое поколение" (Jalisco New Generation Cartel) — одной из крупнейших преступных группировок Мексики. Однако, по словам пресс-секретаря прокуратуры Халиско, пока что не ясно, кто несет ответственность за убийства. На данный момент в районе нападения идет поисковая операция,передает Lenta.

Картель "Халиско-Новое поколение" действует с 2009 года. В 2015 году его члены атаковали военный вертолет во время неудачной попытки захватить лидера банды Немесио Осегера, бывшего полицейского, известного как "Эль Менчо". В результате восемь человек погибли. Позже было совершено нападение на патруль полиции, жертвами которого стали 15 полицейских, еще четыре были ранены.