В США представили редкий экземпляр "Библии для рабов"

В музее Библии в Вашингтоне (США) 28 ноября был выставлен редчайший экземпляр Священного Писания, выпущенный в 1807 году для обучения рабов Закону Божьему.

В рамках выставки сотрудники организуют конференции и общественные обсуждения "Библии для рабов" со всех точек зрения, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на World Religion News.

Развернутая в музее экспозиция, центральной частью которой называется "Библия для рабов: неведомая история". Ее цель, по словам музейных работников, заключается в том, чтобы привлечь внимание зрителя к темным сторонам колониальной эпохи, передает УНИАН.



В музее подчеркнули, что "Библия для рабов" является свидетельством самых мрачных страниц эпохи колонизации Нового Света и во многом существенно отличается от известных вариантов ее издания. Британские миссионеры использовали ее для обращения в христианство африканских рабов на территории нынешних стран Карибского бассейна, их наставления и воспитания в вере в духе безропотного и безусловного послушания своим господам.

В этом адаптированном варианте Священного Писания для рабов приводится лишь половина Нового Завета, и не более 10 процентов Ветхого Завета, а все остальные книги редакторы сочли вредными для умов африканцев. Миссионеры не знакомили рабов с теми книгами и разделами Писания, которые могли бы посеять в них мысли об избавлении, сопротивлении угнетателям, о любых проявлениях непокорности, а также возбудить в них надежды на лучшую жизнь в будущем. С этой целью, к примеру, в "Библии для рабов" вообще нет Апокалипсиса с его пророчествами о конце мира, а также Книги Исхода, повествующей об освобождении народа Израильского из рабства египетского.



