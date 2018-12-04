Бабушка по ошибке провела десять часов в тюрьме с 40 мужчинами

В США 55-летняя женщина подала в суд на тюрьму штата Флорида за то, что сотрудники приняли ее за трансгендера.

Инцидент произошел в 2013 году. Фьер Пичардо де Велос (Fior Pichardo de Veloz) прилетела в Майами из Доминиканской Республики, чтобы посмотреть на новорожденного внука. В аэропорту ее арестовали за хранение наркотиков. Полицейские занесли ее в протокол как женщину и доставили в коррекционный центр. Перед этим ее заставили раздеться и обыскали,передает Lenta.

В центре Велос пришлось пройти проверку у медсестры из-за того, что у женщины были проблемы с высоким давлением. Та увидела, что у доминиканки с собой были гормональные таблетки и спросила ее, какого она пола. Удивленная Велос заявила, что она женщина. В итоге медсестра написала в заключении:"Трансгендер: мужские органы, женское поведение". Доктор прочел это, не стал проверять и направил женщину в мужской изолятор.

Велос заперли в камере с 40 мужчинами на десять часов. Окружающие дразнили ее, а она так испугалась, что не решалась даже сходить в туалет.

Работники тюрьмы осознали ошибку только во время визита родственников Велос, которые спросили, почему ее перевели в другое место. Перепуганную женщину освободили из камеры и заставили пройти еще одно медицинское освидетельствование. По ее словам, несколько офицеров-мужчин смеялись над ней, а один даже сделал фотографию. Когда ее половую идентичность подтвердили, ее вернули в первый коррекционный центр.

После выхода из тюрьмы Велос попыталась подать в суд на округ и тюрьму за "халатность" и "жестокое и необычное наказание". В результате тяжб апелляционный суд постановил, что медсестра и доктор проявили "преднамеренное безразличие". Судебные слушания продолжаются.