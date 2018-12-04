Красотки принялись уродовать себя ради смеха

Развлекательный портал Bored Panda обратил внимание на тред, в котором девушки со всего мира в момент превращают красивые лица в уродливые с помощью гримас.

В треде PrettyGirlsUglyFaces ("Красивые девушки, уродливые лица") на Reddit девушки публикуют фото "до" и "после". На снимке слева они принимают "рабочие позы", характерные для Instagram, демонстрируют безупречный макияж. На фото справа — разоблачения. Модели выпячивают вторые подбородки, кривые зубы и толстые животы, которых не было видно на образцовых снимках ,передает Lenta.

Подобные фото также размещаются в блоге Tumblr с аналогичным названием. В настоящее время на него подписаны 69,5 тысячи человек. "Я не знаю, почему я продолжаю показывать это в интернете, но, по-видимому, людям это нравится", — пишет одна из героинь треда, которая сняла себя снизу, подчеркнув свой второй подбородок.