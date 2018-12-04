В Сорокском районе зарегистрировали новые случаи заболевания корью

Новые случаи заболевания корью подтвердились в Молдове. По данным Национального агентства общественного здоровья, все они зарегистрированы в Сорокском районе. Еще у одного пациента подозревают инфекцию.

Среди заболевших и взрослые, и дети. Никто из них не был вакцинирован.

Всего с начала года зафиксировали 335 случаев заболевания корью, 234 подтвердились в августе. 80% пациентов не были привиты.