В Израиле задержали 40 врачей и фармацевтов с фальшивыми дипломами из Молдовы

40 врачей и фармацевтов задержали в Израиле по громкому делу о фальшивых дипломах. Выяснилось, что они работали на основании поддельных документов, полученных в Молдове и Армении. Уголовное дело получило название "Лицензия убивать".

Раскрыл незаконную схему врач Фахри Хасан, который посетил Молдову в качестве члена Высшего наблюдательного совета израильских арабов. Он встретился с преподавателями и студентами медуниверситета. И обнаружил, что многие студенты получили диплом после одного или двух лет обучения, в то время как другие учатся по пять-шесть лет.

Подобная схема действовала и в Армении. Фальшивые дипломы делал сириец по имени Ара, у которого были сообщники в Кишиневе и Ереване. С ними якобы работал и мужчина из Сектора Газа Абу аль-Вахид, который занимался поиском потенциальных клиентов. Международная пресса пишет, что несколько дней назад он скончался при невыясненных обстоятельствах.

Преступная группировка получала от клиентов по 15 тысяч евро. Всего было сделано более 200 фальшивых дипломов.





