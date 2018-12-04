Американский писатель Джеймс Фрей стал лауреатом антипремии за худшее описание секса в литературе 2018 года. Об этом сообщает The Guardian.
Награду автору присудили за роман "Катерина". По мнению членов жюри, в описаниях Фрея настолько много "длинных сомнительных эротических пассажей",что писатель мог бы выиграть премию "еще много раз". Особенно судьи отметили сцену описания секса главных героев в ванной в Париже,передает Lenta.
"Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я эякулирую в нее, мой пенис пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. (...) Я закрываю глаза, выдыхаю. (...) Я прислоняюсь к ней, оба дышим тяжело, я все еще внутри нее, улыбаюсь", — цитирует Фрея издание.
Джеймс Фрей известен по таким романам, как "Миллион маленьких кусочков", "Моему другу Леонарду", "Яркое солнечное утро".
Список финалистов премии опубликовали ранее в ноябре. Помимо Джеймса Фрея в него вошли Харуки Мураками, Джулиан Гоф, Люк Треджет, Уильям Уолл, Джирард Вудворд и Виктор Корнуолл в соавторстве с Артуром Тревеляном.
В 2017 году премию за худшее описание сцены секса в литературе получил американский романист Кристофер Боллен. Жюри присудило награду за книгу The Destroyers с формулировкой "за неуместную попытку описать знакомые понятия в новых терминах, что в итоге привело к путанице".
Bad Sex Award учреждена в 1993 году журналом Literary Review. В разные годы ее получали Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и Габриэль Гарсиа Маркес.
Комментарии
- Гонконг назвали самым популярным направлением у туристов в 2018 году
- В Британии начали продавать "антикошачьи" елки
- Красотки принялись уродовать себя ради смеха
- Бабушка по ошибке провела десять часов в тюрьме с 40 мужчинами
- В США представили редкий экземпляр "Библии для рабов"
- В Амстердаме демонтировали популярный туристический символ "I Amsterdam"
- Семья Роналду нашла лучшего футболиста мира
- Скульптуры кошек в Одессе после первого снега одели в шапки, шарфы и носки
- Телеведущая изучила лица женщин и мужчин на обложках журналов и ужаснулась
- Пивной живот мужчины оказался опухолью весом 35 килограммов
- Андриан Канду примет участие в открытии Делового совета Молдова-США
- Во Флорештском районе клиент жестоко избил таксиста и оставил его в поле
- В Японии закрывается последняя пейджинговая сеть
- Гонконг назвали самым популярным направлением у туристов в 2018 году
- Инвалидным креслом научились управлять при помощи мимики
- "Миссия завершена": пес Джорджа Буша-старшего трогательно простился с ним у гроба
- В Болгарии заключенные нашли крупный клад
- В Нидерландах мужчина пытался "омолодить" себя на 20 лет необычным способом
- Молдавские грецкие орехи завоевывают европейский рынок
- Милый снимок маленькой девочки показал ее смертельную болезнь
- Ад на Земле: каким знакам зодиака противопоказано быть вместе
- Окончательно решение: пенсионеры получать по 600 леев перед зимними праздниками
- В Николаевской области раненого пенсионера заживо залили цементом
- Михай Гимпу подал в отставку
- Убийство детей в Хынчештском районе: полиция задержала подозреваемого
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md