Наталья Морарь и Владислав Кульминский внесены в базу "Миротворец"

Центр анализа и исследований "Миротворец" внес в список лиц, обвиняемых в преступлениях против безопасности Украины, еще двух граждан Молдовы - директора телеканала TV8 Наталью Морарь и эксперта Института стратегических инициатив Владислава Кульминского.

Их обвиняют в манипуляции и вмешательстве во внутренние дела соседней страны. Доказательством служат заявления, прозвучавшие в передаче Натальи Морарь, в которой обсуждали введение военного положения в Украине.

По их словам, конфликтную ситуацию создал киевский лидер Петр Порошенко, чтобы повысить популярность и выиграть президентские выборы следующего года. Морарь и Кульминский никаких комментариев по этому поводу пока не дали.

В 2017 Центр анализа и исследований "Миротворец" включил в этот список беглого преступника Ренато Усатого. Его обвинили в незаконном посещении Крыма и связях с оккупантами.