На Нормандских островах обнаружен загадочный скелет без рук

Ширина островка не больше 10 метров, но когда-то он был больше. В Средние века на нем жили монахи-отшельники, сообщает Live Science.

Согласно одной из теорий, погибший мужчина тоже был монахом, потерявшим руки из-за проказы. Однако детали одежды указывают на то, что неизвестный скончался в 16 или 17 веке, то есть в то время, когда монахи уже не жили на Шапель-дом-Хюэ. Согласно второй теории, несчастий утонул, а его останки похоронил на острове кто-то из местных жителей, пишет Моя Планета.

Однако загадочной находку делает не только вопрос о том, кем был мужчина и как он погиб, а ещё одно захоронение. Неподалёку от неизвестного в 2017 году была найдена средневековая могила дельфина. Нашедшие ее археологи терялись в догадках. По одной из теорий, дельфин был священным животным, однако это идея никак не подвержена. После находки необычного скелета мужчины выдвигалась догадка, что захоронения могут быть связаны друг с другом. Но и это предположение не нашло подтверждения. Более того, правительственный археолог Гернси Фил де Джерси сообщил, что житель был похоронен намного раньше дельфина. Возможно, в смерти мужчины нет ничего необычного, а дельфин был не похоронен, а оставлен про запас для еды. В любом случае, специалисты планируют продолжить изучение находок с острова Шапель-дом-Хюэ.