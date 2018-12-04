В Британии начали продавать "антикошачьи" елки

Британская компания предложила новинку в преддверии Рождества: «антикошачью елку».

Как сообщает UPI, ее основное отличие заключается в отсутствии веток в нижней части: предполагается, что питомцы и маленькие дети не смогут добраться до игрушек.

Одна семья из Калифорнии иначе решила проблему поиска рождественского дерева: 34 года назад они купили маленькую сосну в горшке и с тех пор выращивают дерево и наряжают его каждый год, пишет Моя Планета.