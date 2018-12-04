Опрос, проведенный коллегами Майи Санду, подтверждает рост ДПМ и провал бинома ПДС-ППДП

Четыре партии войдут в парламент, если в предстоящее воскресенье состоятся выборы. Таковы результаты нового Барометра Общественного Мнения. В парламент, согласно его данным, войдет Партия Социалистов, Демократическая Партия Молдовы, Партия Действие и Солидарность, а также Партия Платформа Достоинство и Правда.

За ПСРМ проголосовали бы 45,5% граждан с правом голоса в сравнении с 40% в мае этого года. Значительно увеличилось доверие граждан и к Демократической партии Молдовы, за которую отдали бы свои голоса 15% определившихся избирателей. В мае за ДПМ свои голоса планировали отдать 11%. На третьем месте ПДС, которая упала с 19% до 14,6%, передает allmoldova.

Следом за ней - партнер по биному ППДП, за которую проголосовали бы 9,9% в сравнении с 7% в мае. Отметим, что Барометр Общественного Мнения является уже четвертым соцопросом, представленным за последние 30 дней, который подтверждает тенденцию роста доверия к демократам и падение доверия к предвыборному альянсу ПДС-ППДП. Барометр Общественного Мнения проводила команда IPP, которую возглавляет Аркадие Барбэрошие - муж члена политического бюро ПДС - Даниелы Терзи Барбэрошие.

Более того, он присутствовал на протестах бинома ПДС-ППДП, а некоторые даже вёл. Кроме того, в числе причастных к проведению исследования - политический аналитик Игорь Боцан, который постоянно продвигает интересы правой оппозиции, а также Виктор Чобану - дежурный эксперт ППДП.