В Кишиневе мошенники отбирали жилье и отправляли работать в поле

Генеральная прокуратура Республики Молдовы по борьбе с организованной преступностью, с сотрудниками INI, выполнила 18 обысков в квартирах и в автомобилях шести подозреваемых в совершении 15 преступлений.

Задержанных подозревают в мошенничестве с недвижимостью в Кишиневе, в торговле людьми и в незаконном лишение свободы.

Преступники находили своих жертв среди социально уязвимых жителей столицы, страдающих психическими заболеваниями. Главным условием "отбора" было наличие собственного жилья с коммунальными долгами.

Мошенники обещали своим жертвам лучшую жизнь и погашение долгов.

В итоге людей перевозили в Приднестровье , и заставляли работать в течение четырех лет в поле бесплатно. А спустя время на основании доверенности подозреваемые переписывали имущество своих жертв на себя. Ущерб превышает восемь миллионов леев.



Подозреваемым грозит тюремное заключение от 10 до 20 лет.