App Store назвал лучшие приложения 2018 года

Российский магазин приложений для iPhone, iPad и другой техники Apple назвал самые скачиваемые пользователями в этом году продукты. Как сообщили «360» в пресс-службе App Store, приложением года стал сервис для рисования Procreate Pocket.

В 2018 году пользователи App Store больше всего интересовались рисованием и обработкой фотографий. Это сделало самым скачиваемым и популярным приложением для iPhone разработку австралийского издателя Savage Procreate Pocket. Сервис стоимостью 749 рублей позволяет создавать сложные иллюстрации на смартфоне с поддержкой слоев, разнообразия кистей и фильтров. Кроме того, популярно у пользователей "яблочного" смартфона приложение для создания эффектов на фотографиях kirakira+ стоимостью 75 рублей,передает 360tv.

Первую строчку рейтинга наиболее популярных бесплатных приложений для iPhone, как и в прошлом году, занимает мессенджер WhatsApp. На втором месте — социальная сеть Instagram, обогнавшая другую социальную сеть — "ВКонтакте", занявшую третье место. Также у пользователей iPhone популярны прикладные приложения: "Сбербанк Онлайн", "Госуслуги", "Яндекс.Такси"; и приложения для общения, развлечений и шопинга: Telegram, YouTube, Joom и Pandao.

Топ-3 бесплатных приложений для iPad возглавила социальная сеть "ВКонтакте", обогнавшая YouTube: Watch, Listen, Stream и AliExpress App. Среди платных приложений для iPad лидируют уже упоминавшийся Procreate, а также плеер AVPlayerHD и приложение дополненной реальности Little Kitten App.

Среди приложений, больше всего скачиваемых владельцами Apple Watch, стали переводчик iTranslate Converse, музыкальный сервис Shazam и приложение для контроля за тренировками Strava: Run & Ride Training.

В iMessage самыми популярными пользователи признали приложение грустных стикеров Sad Animations, анимированные стикеры котиков Cats Hooligans и бесплатный редактор для обработки изображений с возможностью создания коллажей PicsArt Photo Editor + Collage.

По сравнению с 2017 годом у пользователей продукции Apple пропал интерес к некоторым торговым площадкам — из рейтинга выбыли приложения Avito и "Юла". Также потерял популярность мессенджер Viber, ранее находившийся на лидерских позициях, а теперь не попавший в топ-10.