Данные 100 миллионов пользователей Quora утекли в Сеть

Социальный сервис обмена знаниями Quora сообщил на сайте компании о массовой утечке персональных данных пользователей. В результате взлома в Сеть попала личная информация 100 миллионов аккаунтов. В компании обратились в правоохранительные органы и проводят внутреннее расследование происшествия.

В компании не уточнили, какие именно данные из аккаунтов попали в открытый доступ, но заявили, что взломали данные как с общедоступной информацией, так и с закрытыми данными из аккаунтов,передает 360tv.

По заверениям администрации сервиса, сейчас утечка остановлена, компания делает все возможное для установления причин взлома.

Также в сообщении сервиса говорится, что руководство обратилось в правоохранительные органы для поиска виновных в хищении личной информации пользователей сервиса и определения точных причин, приведших к возможности взлома системы злоумышленниками.

Социальный сервис обмена знаниями Quora был основан в 2009 году. На сайте используется алгоритм ранжирования ценности ответа каждого пользователя на базе его предыдущих ответов. Также сервис использует алгоритм машинного обучения для классификации тематики вопроса на основе истории вопросов и ответов пользователя.