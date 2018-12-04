Гражданину Турции и его сообщницам из Молдовы грозит тюремный срок за торговлю людьми

До 15 лет тюрьмы грозит гражданину Турции и двум его сообщницам из Молдовы, обвиняемым в торговле людьми. Прокуроры закончили расследование и передали дело в суд.

По данным следствия, в 2016-2018 годы обвиняемые пообещали трем нашим соотечественницам хорошую работу в Турции, а в итоге у них забрали паспорта и заставили работать проститутками. Девушек выбрали из социально-уязвимых семей.

Гражданина Турции задержали в нашей стране в августе этого года. Он находится под арестом. В Турции его также подозревают в краже и сексуальном насилии. Одна из его сообщниц находится под домашним арестом, другая - под подпиской о невыезде.