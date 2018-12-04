Во Флорештском районе клиент жестоко избил таксиста и оставил его в поле

Ужасное преступление произошло во Флорештском районе. Тело таксиста было найдено в поле, недалеко от села Путинешть. У полиции есть подозреваемый. Речь идет о 18-летнем парне.

Два дня назад родственники погибшего обратились в полицию. 58-летний таксист ушел утром на работу и не вернулся, пишет tvn.

Вскоре полиция обнаружила поврежденный автомобиль у села Алексеевка, и в течении нескольких часов обнаружила труп жертвы со следами насильственной смерти.

Согласно полиции, преступление совершил 18-летний парень, который оказался клиентом жертвы. На пути к месту назначения между ними разразился конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый сильно избил таксиста и оставил его в поле.

Далее парень сел в машину и поехал дальше, у въезда в село Алексеевка он не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся.

По данному случаю заведено уголовное дело по факту умышленного убийства. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.





