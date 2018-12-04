Андриан Канду примет участие в открытии Делового совета Молдова-США

Диалог между Молдовой и США в последнее время значительно активизировался, а сотрудничество нашего парламента с американским конгрессом достигло высокого уровня. Об этом заявил спикер Андриан Канду, который отправился с визитом в Вашингтон, по приглашению конгресса.

У него намечены встречи с американскими сенаторами и конгрессменами, в том числе с сопредседателями группы дружбы с Молдовой Питом Олсоном и Дэвидом Прайсом. Кроме того, Канду примет участие в Парламентском форуме по безопасности и в открытии Делового совета Молдова-США.

Он учреждается для развития молдо-американского партнерства и привлечения иностранных инвестиций. В двусторонней повестке - вопросы развития безопасности и обороноспособности, инфраструктуры и энергетики, торговли и бизнеса, образования и гражданского общества. Визит Андриана Канду в Вашингтон продлится до субботы.